Letizia Pieri e Ilaria Bellucci in concerto al Bagno degli Americani

Canzoni d'amore, canzoni di mare, canzoni di presente e di passato, canzoni sussurrate e canzoni urlate, canzoni nuove, canzoni d'autore. Letizia Pieri presenterà il suo concerto di brani originali, accompagnata al pianoforte da Ilaria Bellucci, giovedì 8 agosto, alle 21.30, al Bagno degli Americani di Tirrenia.

Letizia Pieri nasce in Maremma e vive a Pisa ormai da quindici anni, dove intraprende la carriera di cantante. Fa parte di progetti musicali come le Vocal Sisters, le Megliosole, le Bellulababies, il Libero Coro Bonamici, con i quali registra alcuni album, vince concorsi internazionali e canta in numerosi teatri e piazze in Italia e all'estero.

Con il trio popolare Sonambula vince il Premio Ciampi nel 2017. Attualmente fa parte del gruppo Di.V.A.S. - Tarantino MovieBand e dal 2018 scrive e canta sue composizioni. Sono canzoni che parlano del nostro tempo, canzoni di paure e di speranze, canzoni di mare e canzoni d'amore.

Ilaria Bellucci (Megliosole, Bellulababies, Libero Coro Bonamici) è un’affermata cantante, arrangiatrice e compositrice. Il concerto fa parte della rassegna “Musica a mollo” diretta da Riccardo Pratesi. Prossimo appuntamento della rassegna, giovedì 22 agosto con i Sex Pizzul.