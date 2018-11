Lettura di libri di Booktribu

Giovedì 22 novembre si svolgerà presso il caffè letterario Voltapagina alle 21:30 la presentazione di tre romanzi della casa editrice Booktribu e il successivo incontro del pubblico con i loro autori che si sono distinti durante i Concorsi Letterari Nazionali.

La presentazione sarà inserita all’interno dell’evento 'Open mic', tenuto ogni giovedì nel locale, che da la possibilità a tutti i commensali di usufruire della strumentazione del locale per jam session e libere esibizioni.

Saranno presenti: Gian Luca Sechi - vincitore del 3° Concorso Letterario con l'opera 'Il libro Immortale', romanzo fantascientifico, ambientato in un futuro in cui la tecnologia ha eliminato la parola. Starà al protagonista Jonh, riscoprirla attraverso il magico libro immortale.

Luca Minardi - vincitore del Premio Romanzo Storico con l'opera 'Gladio', romanzo storico ambientato nel 73 a.C, che racconta le avventure della gladiatrice Mei durante la rivolta di Spartaco.

Pietro dell'Oglio - vincitore del Premio 'Personaggi e Ambientazione' con l'opera 'La Viola di Akena' e il sequel 'La Luna del Deserto', primi due capitoli della trilogia 'Il fiume di mondi'; romanzi fantasy fuori dagli schemi in cui il protagonista Edrik inizierà un’avventura unica in cui attraverserà anche i confini della sua stessa realtà.



Per la presentazione saranno selezionati passi dei romanzi, che saranno letti e interpretati dalla voce dell’attore di teatro Gabriele Licata.