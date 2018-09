Lezione dimostrativa di tango gratuita

Lunedì 1 ottobre alle ore 19.45, con una lezione di prova gratuita, inizieranno i nuovi corsi dell'Associazione Bolivar518, presso la scuola di danza Proscaenium.

Il tango argentino, dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, rappresenta oggi una delle attività artistiche e ricreative più innovative nella riscoperta della tradizione.

Il tango non è solo un’espressione coreografica, bensì un modo d’essere, un incontro di energie, una forma di comunicazione.

Non è necessario presentarsi in coppia. Per info: bolivar518@gmail.com; 3476631107.