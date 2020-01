Doppio appuntamento per bambini alla libreria Civico 14 di Marina di Pisa

La Libreria Civico 14 di Marina di Pisa propone due pomeriggi dedicati ai bambini e ai ragazzi.

Protagonista della prima giornata, sabato 4 gennaio dalle ore 16,30 in poi, Vincenzo Mirra che propone un pomeriggio tra scienza e avventura, con due libri pubblicati da Carmignani Editrice. "Viaggio ai confini dell’Universo" è un libro, riccamente illustrato, che unisce scienza e divulgazione, rivolgendosi a giovani di tutte le età. Un viaggio di esplorazione nell’astronomia, la fisica e le scoperte scientifiche, arrivando fino alla cronaca delle recenti scoperte sui buchi neri e le onde gravitazionali. Nel "Sogno di Bruce", Bruce è un ragazzino che da grande vuole fare l’astronauta e sogna ad occhi aperti il futuro e la sua astronave galattica. Anche il suo migliore amico, Steph, lo “scienziato”, gli parla sempre delle stelle, e non solo di quelle in cielo. Niente esiste o accade per caso. “L’Universo è forse un grandioso palcoscenico”, c’è chi dice sia nato dal soffio di un gigante buono: il Grande Sognatore fabbricante di Universi.

Domenica 5 gennaio, alle 16,30, letture a cura dell'attore della Compagnia del delitto Carlo Emilio Michelassi del giallo per ragazzi di Paola Alberti, “Angela, Lucio e le erbe cattive" (Effigi edizioni). Una girandola di accadimenti, tra il misterioso e l'imprevedibile, coinvolge l'investigatore Franco Giani che da Pisa partirà alla volta di una Maremma affascinante e tenebrosa per risolvere un caso di omicidio. Ad aiutarlo, in questa travolgente caccia all'assassino, tra San Galgano, il castello del Belagaio e la città della torre pendente, una sensitiva che percepisce l'alito dell'Aldilà e un ragazzino geniale con il pallino della matematica che è in grado di leggere l'aura.