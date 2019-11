Libri per la mente "La psicoterapia e il counseling raccontatI ai profani". PerFormat Salute Pisa in collaborazione con inPerformat e la libreria di palazzo Blu Pisa (Blu Book) organizzano: 4 incontri per parlare di libri.

- 15 Novembre: Mio Fratello Rincorre i Dinosauri, Comprendiamo insieme la disabilità, presentano Adele Grottoli, psicologa e Cristiana Vettori, psicologa e psicoterapeuta.

- 29 Novembre: Storie di straordinaria dislessia, incontro con specialisti del campo. Presenteranno Viviana Botrugno, psicologa psicoterapeuta dell’età evolutiva e Elisa Ricci Educatrice dell’età evolutiva.

- 6 Dicembre: Strumenti di counselling in Analisi Transazionale: Per migliorare la comunicazione sociale, a cura di Beatrice Roncato e Patrizia Vinella. Incontro con le autrici: Beatrice Roncato,Alice Repore, Elisa Ricci, Cristiana Vettori. Presenta Rossana Matteucci counsellor professionista.

- 13 Dicembre: Comprendere la psicoterapia, di Francesca Vignozzi. Psicologa e psicoterapeuta. Incontro con l’autrice, presenterà Anna Emanuela Tangolo, Psicologa Psicoterapeuta e Direttrice della Scuola di psicoterapia Analitico transazionale.

Per info: 3933974065 o pisa@performatsalute.it.