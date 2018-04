Mercoledì 2 maggio alle ore 16, presso l’Aula magna del Liceo Scientifico Ulisse Dini, nel quadro del ciclo di presentazioni librarie LibriAlDini, viene presentato il testo The Economics of Globalization: an Introduction, edito da ETS di Pisa. L’autore, Pompeo Della Posta, è docente di Economia politica all’Università di Pisa e ha al suo attivo varie pubblicazioni in quest’ambito.

L’economia della globalizzazione è ormai una nuova specifica branca degli studi economici, all’incrocio tra storia dell’economia e politica internazionale. Questo libro ne presenta le caratteristiche principali, nel contesto di una scena mondiale percorsa da molti interrogativi e incertezze.

Presenta il libro, insieme all’autore, Fabrizio Bientinesi, docente di Storia del pensiero economico e Presidente del CdS magistrale in "Banca, finanza aziendale e mercati finanziari" del Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa.