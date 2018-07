Marenia non solo mare: un luglio ricco di appuntamenti sul litorale pisano

Entra nel vivo Marenia Non Solo Mare, il calendario degli appuntamenti estivi a Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, promossa dal Comune di Pisa, con il contributo della Camera di Commercio di Pisa, la collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, il supporto di Confcommercio Provincia di Pisa, Confesercenti Toscana Nord, Pro Loco Litorale Pisano e la partecipazione di Associazione Culturale Eliopoli e Officine Garibaldi. Sponsor unico per il quinto anno consecutivo PharmaNutra.

Ad Eliopoli continuano a susseguirsi gli eventi dedicati a grandi e bambini. Dopo la grande festa hawaiana di inizio estate, appuntamento domenicale con Eliopoli Kids: musica, giochi, magia e laboratori per divertirsi insieme, a cura di associazione culturale Eliopoli e Confesercenti Toscana Nord. Il 15 luglio, alle 21, serata speciale dal titolo Bravissima... Enjoy your Talent condotta da Valerio Merola.

Al via anche la stagione di Eliopoli incontra, dibatti e approfondimenti a cura de Il Tirreno Pisa e Confesercenti Toscana Nord, il 3, il 10 e il 18 luglio. Serate dedicate alla storia del litorale con l'associazione culturale G. Borsi di Livorno: il 5 luglio, alle 20.30, si ripercorrerà la storia delle colonie marine di Calambrone, il 12 luglio quella del trenino per Tirrenia.

Music tribute nights dedicate al mitico concerto di Woodstock, il 7 luglio, e ai Pink Floyd, il 14 luglio, alle 22, sempre a cura di Associazione culturale Eliopoli.

Conversazioni e musica in compagnia di volti noti del piccolo schermo al centro del Talk show con Granducato TV, il 6 luglio, alle 22, L’Italia non va ai mondiali ma Eliopoli sì, incontro con i Campioni del Mondo di Calcio 1982 e 2006; 13 luglio serata con Alessandro Cecchi Paone, Pippo Franco, Emanuela Aureli, Elena Presti e Renato Raimo.

Dopo il successo della prima edizione, il 13 luglio al Porto di Pisa torna Marina Dance Parade, appuntamento dedicato alla musica dance, con dj set, performance di danza e street food, a partire dalle 18. Un evento di Confcommercio, con il contributo della Camera di Commercio di Pisa.

Sempre al porto turistico, nell'area del ristorante Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, il 3 luglio, Disfida in vernacolo Pisa-Livorno-Firenze, a cura di Alap Associazione Laureati Ateneo Pisano.



Per la diciottesima edizione del Teatrino del Sole di Habanera Teatro, presso le Scuole Viviani di Marina di Pisa, il 6 luglio alle 21 Ernest e Celestine (compagnia Ruinart Artisti Associati) e il 13 luglio Un mare di storie (Teatrino dell'Es). Gli spettacoli saranno preceduti alle 17 dal laboratorio Mostriciattoli in gommapiuma.

Continua anche il tour negli stabilimenti balneari de Il fuoriclasse del Litorale: il quiz show sarà il 3 luglio al Bagno Laura e il 10 luglio al Bagno Rosa.

La Proloco Litorale Pisano presenta il concerto della Filarmonica di San Giuliano Terme il 6 luglio, alle 21.45, sulla terrazza a mare di Tirrenia.

Altri appuntamenti: 7 luglio Pool Party al Bagno Maddalena, 11 luglio Big Wednesday con mercato artigianale a Tirrenia, 14 luglio evento di commemorazione al Bagno della 46^ Aerobrigata.

Tutte le informazioni sugli eventi in cartellone sul sito www.marenianonsolomare.it e sulla pagina Facebook Marenia Non Solo Mare.