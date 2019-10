Lorenzo Kruger e Scarlett a 'Erafest'

Sabato 12 ottobre, terza ed ultima serata di Erafest '19. Il festival in programma a Selvatelle (Pi) che si conferma una delle poche rassegne della Valdera attente alla musica live di qualità.

La serata vedrà come protagonista Lorenzo Kruger, il frontman, cantante e autore dei Nobraino con cui ha all'attivo più di 1000 concerti, 6 album e presenze sui palchi più importanti d'Italia. Nel suo nuovo tour riproporrà piano e voce molti dei suoi storici pezzi in un'atmosfera più rilassata ma ben al di fuori degli schemi.

In apertura ci sarà la band pisana Scarlett, reduce da un tour che da Marzo ha toccato club e festival di molte città italiane, aperture ad artisti come gli Stadio, Ainè, Uochi Toki, vittorie di contest importanti come Red Contest e Jam Dischi Contest. Stanno lavorando al loro singolo d'esordio che uscirà nei prossimi mesi.

Orari: 21:30 Scarlett; 22:30 Lorenzo Kruger. Location: Selvatelle, Piazza della Chiesa. Ingresso gratuito. Possibilità di cena presso la Sagra della Lepre e del Cinghiale