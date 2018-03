Lorenzo Marianelli presenta il suo album 'State Sereni' all'ExWide

Sabato 17 marzo, all’ExWide di Pisa, Lorenzo Marianelli, chitarrista del gruppo Betta Blues Society, presenterà in anteprima 'State Sereni', il suo primo album da solista.

Durante la serata sul palco anche un altro artista toscano, Gio Mannucci, che suonerà dal vivo i brani del suo primo album solista 'Acquario', uscito nel novembre 2017.

'State Sereni' spazia dal pop al folk e contiene nove brani originali in parte autobiografici che affrontano varie tematiche, il compimento dei 35 anni, il rapporto con Shakira, la paura per il matrimonio e per la domenica, la scomparsa del padre e la nascita della figlia.

La tracklist è uno spaccato ironico e malinconico sulle proprie fobie e sulle crisi nervose che, all’improvviso, appaiono a fuoco sotto una lente di ingrandimento.

L’album è stato arrangiato da Marianelli e l’autore Federico Russo, registrato da Ernesto Fontanella presso La Tana Studio di Crespina (Pisa) e masterizzato da Andrea De Bernardi di Eleven Mastering di Busto Arsizio (Varese), etichetta Arroyo Metarock, distribuzione Believe.

Lorenzo Marianelli, nato a Pisa nel 1982, è da sempre appassionato del cantautorato in tutte le sue forme, con particolare attenzione alla commistione fra suoni acustici e più moderni.

Con il suo progetto solista Marianelli è stato tra gli artisti segnalati dal Premio Ciampi 2017 e ha vinto il Premio Ernesto De Pascale 2018 nell’ambito del Rock Contest organizzato da Controradio Firenze, un riconoscimento prestigioso che negli anni ha visto avvicendarsi, nel ruolo di Presidente di Giuria, artisti come Cristina Donà, Dario Brunori, Mauro Ermanno Giovanardi, Dente.