'La lotta delle donne': mostra di Tano D'Amico

Venerdì 13 aprile verrà inaugurata a Pisa, presso la sede della Casa della donna, la mostra fotografica di Tano D’Amico 'La lotta delle donne'. All’inaugurazione parteciperà anche l’autore.

La mostra, che rimarrà aperta fino al 13 maggio e con la quale si chiude il denso programma di iniziative 'Non solo l’otto marzo', sarà visitabile gratuitamente tutti pomeriggi dalle 16 alle 19 (escluso sabato e festivi), lunedì e mercoledì mattina dalle 10 alle 12.30.

Nell'esposizione, allestita grazie alla collaborazione con l’associazione Archivi della Resistenza e al patrocinio del Comune di Pisa, Tano D’Amico racconta in 30 foto in bianco e nero le battaglie delle donne dal 1970 fino ai primi anni Duemila, le grandi manifestazioni del movimento femminista ma anche il movimento per il diritto alla casa, quello contro il nucleare e per la pace di cui le donne sono state grandi protagoniste, fino al movimento No Global.

E poi il funerale di Giorgiana Masi, le lotte nelle fabbriche e nella campagne, la rivolta nel carcere di Rebibbia e le Street Parade del nuovo millennio.

Tano D’Amico (1942, siciliano ma romano d’adozione) è uno dei più apprezzati fotografi italiani e punto di riferimento tra i fotoreporter.