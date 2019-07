Luca Battistini live per il primo 'Concerto all’alba' al Bagno degli Americani

Tornano i concerti all’alba al Bagno degli Americani.

Domenica 7 luglio, alle 6.30, per il primo appuntamento della seconda rassegna musicale proposta dal Bam sarà di scena il cantautore Luca Battistini, che porterà dal vivo sulla spiaggia il suo primo disco di inediti, 'Music Onde Road'.

L’ingresso è gratuito e il bar sarà regolarmente aperto per la colazione.

Chi è Luca Battistini

Chitarrista autodidatta classe 1991, inizia il suo percorso musicale suonando in varie band di Pisa a partire dal 2005 come chitarra solista. Nel 2015 forma il duo acustico 'Streetlovers', di cui è la voce principale e chitarrista, insieme alla chitarra del musicista livornese Francesco Luongo con cui nasce una fortissima intesa. Oltre che a suonare nei locali inizia ad esibirsi per le strade di Livorno, Pisa e Milano come busker partecipando nell'estate 2016 al Ferrara Busker Festival con il duo Streetlovers che viene confermato anche per la successiva edizione del 2017 come Band Invitata. Al duo acustico, molto attivo in tutta la Toscana, viene affiancata anche la versione elettrica chiamata Streetlovers Quartet di cui Luca Battistini è il frontman.

Nel 2018 esce 'Music Onde Road' il primo disco di inediti che promuove in diverse formazioni.