Luca Chiellini in concerto al Teatro Romano di Volterra

Martedì 17 luglio 2018, Luca Chiellini, pianista, tastierista e cantante, si esibirà in concerto da solista nella splendida cornice del Teatro Romano di Volterra nel programma del Festival Internazionale Teatro Romano Volterra.

Originario di Volterra, vive ormai da cinque anni negli Stati Uniti e fa parte della nota band blues Toronzo Cannon and The Chicago Way, nominata a sei Blues Music Awards e legata alla storica etichetta blues Alligator Records.

Diventa uno dei tastieristi più richiesti nella scena Blues di Chicago, si è esibito sul palco con musicisti del calibro di Buddy Guy, Sinead O'Connor, Kenny Neal, Billy Branch, Lurrie Bell, Ronnie Baker Brooks, ed ha suonato per l’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

Torna a Volterra nell’unica data Italiana dell’estate 2018 con il suo progetto solista in uno show intitolato 'Back from Chicago - Luca Chiellini in concerto'. L’evento vedrà anche la partecipazione di ospiti speciali.

L'inizio del concerto è previsto per le 21.45; Il costo dei biglietti è 12 euro, intero; 10 euro, ridotto. I biglietti sono disponili online su LiveTicket e presso l’Ufficio Turistico di Volterra e presso la ProVolterra.