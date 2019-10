Luca Crovi presenta 'Uno studio in giallo' di Paola Alberti

Sabato 19 ottobre, alle ore 18:00, nella libreria La Feltrinelli, in Corso Italia, a Pisa, il giornalista e critico del giallo Luca Crovi presenta il saggio di Paola Alberti "Uno studio in giallo.

Indagine sul poliziesco italiano" (edizioni ETS). Il volume della scrittrice che vive da anni a Pisa e che sarà presente all'incontro, è un utile strumento per comprendere il ruolo del poliziesco nella letteratura italiana e propone una storia del giallo, anche attraverso l'analisi dei testi di alcuni scrittori come Carlo Emilio Gadda, Marcello Fois, Antonio Tabucchi e Massimo Carlotto. Non manca un intero capitolo dedicato ad Agatha Christie, la regina del giallo classico.

Luca Crovi, padrino del Premio Europa, presieduto dalla Alberti, che proprio a Pisa da quindici anni seleziona e premia i migliori racconti gialli scritti da donne, ha condotto la trasmissione di RadioRai2 “Tutti i colori del giallo” ed è uno dei massimi esperti del poliziesco in Italia.

Al termine dell'incontro verrà offerto a tutti i presenti un aperitivo.