Luca Kiella Chiellini presenta il suo nuovo album al Teatro Persio Flacco di Volterra

Luca Kiella Chiellini, toscano di nascita ma ormai residente da anni a Chicago e tastierista blues di fama internazionale, torna in Italia a presentare il suo album “Figure It Out”. Tastierista ormai da anni del leggendario bluesman Toronzo Cannon (Alligator Records), presenterà in anteprima assoluta il suo lavoro, registrato a Chicago e che sarà pubblicato ufficialmente sulle piattaforme online il 10 aprile 2019, al Teatro Persio Flacco di Volterra il 16 marzo 2019, spettacolo ore 21.15.

Luca offre concerti ad alta energia, con un blues contaminato da soul, funk e grooves di New Orleans. La lotta per trovare la sua vera identità nella vita e nella musica è una parte fondamentale del suo cantautorato, con un patrimonio musicale e personale che lo rende un artista unico nel panorama blues.

Il suo album contiene tutti questi elementi: la title track "Figure It Out" è emblematica per l’infinita ricerca di noi stessi, molto cara all’autore. "So Many Question", il brano conclusivo, offre un momento intimo al pianoforte ed alla voce, scavando più a fondo nella storia del viaggio dell'artista.

Un album in cui rende omaggio ai suoi eroi e grandi ispiratori Jon Cleary e Ray Charles, mettendo in mostra le sue capacità al pianoforte e all'organo Hammond, i suoi strumenti preferiti insieme a Fender Rhodes, Wurlitzer e Clavinet.

Luca si esibisce regolarmente con la sua band come headliner presso i più importanti locali di musica blues a Chicago, come Buddy Guy's Legends, House of Blues, Rosa's Lounge. Si è esibito inoltre a suo nome in rilevanti eventi musicali internazionali come l'European Blues Cruise 2018, sia come solista che come direttore della band di Toronzo Cannon, ed il prestigioso Festival Internazionale del Teatro Romano 2018.

Luca Kiella Chiellini è in tournée da anni in tutto il mondo da anni come sideman per importanti artisti blues, soul e rock contemporanei come Toronzo Cannon, The Welch-Ledbetter Connection, Popa Chubby, e molti altri, e si è fatto un nome come uno dei migliori tastieristi di Chicago. Come parte della band Toronzo Cannon and The Chicago Way (Alligator Records), appare in tutto il mondo nei più importanti festival del genere blues e non solo.

Biglietto intero 15 €. Inizio spettacolo ore 21.15; On linehttps://oooh.events/evento/concerto-luca-chiellini-figure-it-out.