La Tribute Band di Lucio Battisti a Castelfranco di Sotto

La migliore tradizione della musica italiana sale sul palco del Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto, sabato 10 marzo alle ore 21.15, con il concerto 'Innocenti Evasioni - Lucio Battisti Tribute Band'. Il gruppo di quattro elementi ricreerà l’emozionante atmosfera tipica dei concerti degli anni ‘70 del celebre cantautore, del quale proprio sabato si ricorda il 20esimo anniversario dalla scomparsa.

Un appassionante spettacolo di 2 ore che ripercorrerà le tappe fondamentali della collaborazione tra Mogol e Battisti, dagli esordi al Cantagiro, agli ultimi brani ricchi di influenze disco e funky, il tutto 'condito' da aneddoti e curiosità.

La musica è una grande novità per la stagione teatrale castelfranchese, una new entry di spettacoli di qualità organizzati grazie alla collaborazione con Musicastrada. Oltre al concerto di questo sabato, il piacere della buona musica in platea tornerà anche il 21 aprile con l’esibizione della band folk-rock e roots a stelle e strisce 'Session Americana' in arrivo da Boston.

Il progetto 'Innocenti Evasioni' è attivo dal 2003 con numerosi concerti in Italia e all’estero. Fino ad oggi la band ha tenuto più di 450 concerti esibendosi di fronte ad un pubblico di oltre 300.000 persone.

Il prezzo dei biglietti è: 7 euro platea; 5 euro galleria. Per la prevendita: Azienda Speciale via Mazzini, 13, tel. 0571487235, lun-ven 9-13/15.30-18.30. Il concerto inizierà alle ore 21.15.