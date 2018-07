Luglio per i più piccoli all'Alba Big Fish

L'atmosfera accogliente dello stabilimento balneare lo rende uno spazio ideale per famiglie con bambini. Per questo, oltre ai consueti campi solari 'Big Little Fish' tanti gli incontri per i più piccoli per tutto il mese di luglio.

Gli eventi potrebbero subire variazioni per fattori climatici o organizzativi. Per info e prenotazioni: 0503144656; 3403541897.

Programma

Dal 16 al 20 luglio dalle ore 17: Corso di Magia con Mago Robys (iscrizioni in reception entro domenica 15 luglio. Costo del kit mago:10 euro.

20 luglio, ore 21: spettacolo finale del corso di Magia con Mago Robys e cena allo stabilimento balneare. Menu 25 euro: spaghetti allo scoglio, frittura calamari e gamberi, patate fritte, macedonia, acqua, vino (1 litro ogni 5 persone). Menu bimbi 10 euro: pasta al pomodoro, arista e patate fritte. Acqua.

22 luglio: ore 17: Claudio Fantozzi burattinaio con 'Il Teatro Mangiafichi'

31 luglio: ore 17: Grande Festa del Campi solari 'Big Little Fish 2018'