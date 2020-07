Al Luglio culturale pisano 'New Hope'

Il 'Luglio culturale pisano: i libri riprendono la città' parte con l’intento di coinvolgere nella ripresa persone, case editrici, attività commerciali e librerie del territorio, piccoli produttori enogastronomici pisani, partendo proprio dalla lettura e dal libro come momento di incontro e scambio di idee tra persone.

Il Comune di Pisa fornirà in tali occasioni il suolo a titolo gratuito per garantire lo svolgimento degli eventi in totale sicurezza e con il regolare distanziamento sociale.

Delle otto presentazioni dei libri in programma sei saranno in piazza Cavallotti a pochi metri dall’ingresso della libreria Erasmus. Il 14 luglio 'New Hope'