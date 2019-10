Al Lumière di Pisa i 'The Comet is Coming'

Giovedì 24 ottobre al Cinema Lumière di Pisa prima data del nuovo tour italiano di 'The Comet is Coming'. la band che mescola elementi di jazz, rock psichedelico e elettronica formata dal sassofonista Shabaka Hutchings, ormai l'indiscussa stella del nuovo jazz made in UK, il tastierista Dan Leavers e il batterista Max Hallet.

A bordo della cometa i tre diventano rispettivamente 'King Shabaka', 'Danalogue' e 'Betamax Ohm', nomi da b-movie di fantascienza, che però calzano a pennello con l'atmosfera cosmica e afro futurista della musica che suoneranno.

La band inizierà infatti proprio dal palco di vicolo del Tidi la seconda parte del tour di presentazione del loro debutto in studio per Impulse! Records (marzo 2019) 'Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery', una colonna sonora di una apocalisse immaginaria. Nel frattempo la band ha pubblicato un secondo disco sempre per Impulse! Records (Settembre 2019) dal titolo 'The Afterlife'.

L'inizio del concerto è previsto per le 22:00, il costo dell'ingresso al concerto è di quindici euro intero e dieci ridotto studenti. Biglietti disponibili sul circuito Ticketone e presso la biglietteria del teatro la sera del concerto dalle ore 21, orario di apertura del locale.