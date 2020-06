Luminara al Bagno degli Americani

Torna il 17 giugno al Bagno degli Americani Luminmare, l'ormai tradizionale appuntamento che lo stabilimento di Tirrenia propone al pubblico per la sera di San Ranieri. L'emergenza sanitaria ha impedito di affiancare altri eventi alla serata, per cui quest'anno sarà possibile apprezzare ancora di più l'atmosfera creata da luci e suoni naturali e dagli oltre duemila lumini accesi sulla spiaggia.

La serata in versione 'light' sarà organizzata nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle autorità, tra cui un ingresso e un'uscita separati fra loro e i corridoi per distanziare i flussi diretti al bar, al ristorante e ai servizi. L'ingresso è gratuito e non occorre la prenotazione, che per quanto riguarda il ristorante resta consigliata. A proposito di ristorante, Luigi's burger sarà aperto e operativo con i tradizionali hamburger e altro ancora (3386125427). Sarà garantita, come sempre, l'accessibilità per persone disabili, caratteristica che ha reso il Bagno degli Americani l'unico stabilimento della provincia di Pisa (e tra i nove toscani) presente nella guida Heyoka delle spiagge accessibili 2019.