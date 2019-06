'Luna 50': festival dedicato ai 50 anni dallo sbarco sulla Luna

Dal 4 al 20 luglio Pisa celebra 50 anni dall’allunaggio con il festival 'Luna50', che comprende spettacoli, concerti, conferenze, tavole rotonde e osservazioni astronomiche che si terranno nei luoghi all’aperto della città e del suo litorale.

Il programma, ideato da Sergio Giudici e Paolo Pesciatini, e organizzato da Comune di Pisa e Università di Pisa, è stato presentato questa mattina 20 giugno a Palazzo Gambacorti. "La collaborazione tra Amministrazione Comunale e Università di Pisa - ha detto l’assessore al turismo Pesciatini - continua in modo proficuo a dare risultati importanti ai fini della rigorosa divulgazione della conoscenza e della promozione della nostra offerta turistica". "Esprimo grande soddisfazione a nome dell’Ateneo - ha detto la protettrice vicaria dell'Università di Pisa, Nicoletta De Francesco - per le iniziative di divulgazione scientifica che stiamo realizzando in collaborazione con il Comune, come è già avvenuto per la giornata di Galileo".

Il festival si divide in sezioni dedicate a 'Luna e scienza', 'Arte e cinema', 'Parole e musica', 'Osservazioni astronomiche', 'Eventi per famiglie e ragazzi'. 'Luna50' prosegue anche nel mese di ottobre con una serie giornate di aggiornamento per docenti delle scuole secondarie di I e II grado.

Il programma

La Luna e la Scienza

Mercoledì 17 luglio (Auditorium Cittadella Galileiana, ore 21:00) 'Dalla Luna all’Antartide, Meteoriti lunari tra i ghiacci', conferenza di Luigi Folco (Unipi); 'La Datazione della Luna', conferenza di Marinella Laurenzi (Cnr).

Giovedì 18 luglio (Auditorium della Cittadella Galileiana, ore 21:00) 'Gli influssi della Luna, Quanto c’è di vero?' conferenza di Gianfranco Natale (Unipi); 'La Luna e le Lune –sistemi planetari e satelliti', conferenza di Paolo Paolicchi (Unipi).

Sabato 20 luglio (Auditorium Cittadella Galileiana, ore 21.30) 'Il fallimento non è contemplato – L'uomo, il computer e la Luna', conferenza di Antonio Cisternino (Unipi).

Arte e Cinema

Venerdi 5 luglio (Palazzo Lanfranchi, ore 21.30) 'Dipingere la Luna', conferenza-concerto di Alessandro Tosi (Unipi) con Franco Bonsignori (fisarmonica) e Carla Giometti (soprano).

Lunedì 8 luglio 'Moon CCVT' di Matias Guerra, video e Musica dal vivo, prima esecuzione (30’). Presenta Sandra Lischi (Unipi).

Martedì 9 luglio (Tirrenia, Bagno degli Americani, ore 21.30) Proiezione di “Moon” di Duncan Jones. Presentano Fabio Gadducci (Unipi) e Fabio Canessa (critico cinematografico).

Mercoledì 10 luglio (Tirrenia, Bagno degli Americani, ore 21.30) Proiezione di “Moonwalkers” di Antoine Bardou-Jacquet. Introduce Alfonso Maurizio Iacono (Unipi) sul tema 'Il verosimile tra vero e falso'.

Sabato 13 (Auditorium Cittadella Galileiana, ore 21.15) 'Uccidiamo il Chiaro di Luna: una provocazione futurista', conferenza di Dario Matteoni.

Parole e Musica

Giovedì 11 luglio (Officine Garibaldi, ore 21.15) 'Lunatica: parole e musica intorno alle donne e la Luna', conferenza-concerto di Maria Antonella Galanti, musiche di Lili Boulanger e Anne Marie Turcotte.

Venerdì 12 luglio (Officine Garibaldi, ore 21.15) 'Luna e notturno nell’800 pianistico', concerto di Maurizio Moretta (pianoforte), musiche di Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Galos e Debussy. Introduce Sergio Giudici (Unipi).

Domenica 14 luglio (Mura di Pisa, ore 21.00) 'Parole alla Luna', Passeggiata letteraria sulle Mura di Pisa, Letture a cura di Dario Focardi; voci recitanti: Iacopo Bertoni, Paolo Giommarelli, Crististina Gardumi.

Lunedì 15 luglio (Convento dei Cappuccini, ore 21.00) 'La Luna e la musica nel ‘700', concerto di Alessandro Carmignani (controtenore) e Pietro Consoloni (clavicembalo).

Venerdì 19 (Auditorium Cittadella Galileiana, ore 21.15) 'La Bandiera Americana sulla Luna', conferenza di Arnaldo Testi (Unipi).

Osservazioni Astronomiche

Lunedì 8 luglio (Bagno degli Americani, ore 22.00) Osservazioni astronomiche aperte al pubblico a cura del dipartimento di Fisica (Unipi) e Associazione Cascinesi Astrofili.

Martedì 16 luglio, (Mura di Pisa, ore 21.15) In occasione della Eclissi di Luna, allestimento di vari punti di osservazione lungo il camminamento in quota delle Mura di Pisa. Strumentazione Astronomica a disposizione del pubblico a cura del dipartimento di Fisica e Associazione Cascinese Astrofili.

Eventi per Famiglie e Ragazzi

Giovedì 11 luglio (Tirrenia, Bagno degli Americani, ore 21.15) 'Ludoteca Scientifica sulla spiaggia'. Alle ore 21:30 proiezione del film d’animazione “Mune - il Guardiano della Luna” di Benoît Philippon.

Sabato 20 luglio (dalle ore 18.00) Sfilata dei figuranti Guerre Stellari verso la Cittadella Galileiana dove sono allestiti 'Scuola Padawan' (a cura di EMPisa), 'Laboratorio Lego: costruisci il tuo razzo per la Luna' (a cura di Shop-collego) e il 'Virtual Luna Park' con installazioni video, giochi, realtà aumentata e simulatore di allunaggio.

Iniziativa per Insegnanti e Docenti

'Luna50' prosegue nel mese di ottobre con il corso di aggiornamento rivolto ai docenti della scuola secondaria di I e II grado, 'Dalla Terra alla Luna: L’insegnamento della Astronomia Elementare'. Le lezioni sono tenute da docenti del dipartimento di Fisica (unipi) e si articolano in 4 giornate per un totale di 25h. Il corso è accreditato presso il MIUR. Le iscrizioni si accettano fino al 30 settembre 2019. Per informazioni rivolgersi a: educazione.msf@sma.unipi.it oppure segreteria@aforismatoscana.net