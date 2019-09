'Danza ovunque e per tutti' con Gaddidanza

Anche quest’anno, il cartellone Settembre Sangiulianese si arricchisce di un importante appuntamento sportivo e sociale come il progetto “Lungomonte danzante”.

Protagonista la scuola di danza Asd Gaddidanza, che da oltre ventisette anni è presente sul territorio e dedica ampio spazio alla formazione artistica dei giovani.“Lungomonte danzante”, ideato da Patrizia Gaddi, presidente di Asd Gaddidanza, si svolge fino al 14 settembre ed è incentrato sulla formazione in arti coreutiche, avviando un percorso di avvicinamento e perfezionamento che si concluderà con la produzione di coreografie dedicate.

Dopo le lezioni di laboratorio coreografico con Patrizia Gaddi e Francesca Viviani nella sede della scuola (via Guidiccioni 6,Ghezzano), spazio alle lezioni di tecnica classica con il maestro Antonio Guadagno, diplomato all’Accademia nazionale di danza di Roma e ballerino professionista del Maggio Musicale Fiorentino, lezioni di lyrical con Sonia Pellacani e di tecnica contemporanea e Laboratorio Coreografico con Gaia Mazzeranghi.

A conclusione dell’evento, sabato 14 settembre, alle 10.30 si svolgerà lo spettacolo “Danza ovunque e per tutti”, dove tutti gli allievi avranno l’opportunità di esibirsi nella palestra comunale in via Sartori a Ghezzano con la produzione coreografica prodotta nelle due settimane di workshop.