'Lungottocento' - fare la rivoluzione/raccontare la rivoluzione

Giovedì 14 e Venerdì 15 novembre si svolgeranno presso la Domus Mazziniana i primi due incontri del seminario permanente di riflessione sul XIX secolo, 'Lungottocento', promosso dalla stessa Domus Mazziniana, dall’insegnamento di Storia del Risorgimento del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa e dal Comitato Per il Risorgimento di Pisa.

'Lungottocento' si propone di essere un momento di riflessione e dibattito tra studiose e studiosi di formazione e sensibilità diverse, ma accomunati dall’interesse per la storia del XIX secolo in tutti i suoi diversi aspetti e dallo sforzo di restituirne in pieno la complessità rifiutando letture monodimensionali e semplificatorie.

I primi due incontri saranno dedicati al tema Fare la Rivoluzione – Raccontare la Rivoluzione con la presentazione del volume di Piero Brunello, Colpi di Scena. La Rivoluzione del Quarantotto a Venezia, e degli Scritti garibaldini di Ippolito Nievo, appena pubblicati nell’edizione nazionale curata dall’editore Marsilio di Venezia.

Giovedì 14 dalle ore 18, presso l’aula seminari della Domus Mazziniana saranno Gian Luca Fruci docente di Storia del Risorgimento all’Università di Pisa, il direttore della Domus Mazziniana, Pietro Finelli e Maurizio Bertolotti dell’Accademia Nazionale Virgiliana a confrontarsi con Piero Brunello, docente di storia sociale all’Università “Ca’Foscari” di Venezia.

Il giorno successivo, venerdì 15, sempre alle ore 18 presso la Domus Mazziniana a discurere degli scritti di Nievo con il curatore del volume Maurizio Bertolotti, sarà Annalisa Nacinovich, studiosa di letteratura italiana, docente del Liceo Scientifico “F. Buonarroti.

Per info e contatti: eventi@domusmazziniana.it tel. 05024174.