Madama Butterfly a Palazzo Blu

Biglietti esauriti in poche ore per il primo, atteso appuntamento della rassegna 'Opera a Palazzo', che anche per la seconda edizione sarà ospitato nel cortile di Palazzo Blu, in lungarno Gambacorti. Sabato alle 21 andrà in scena la Madama Butterfly di Puccini, nella versione per tutti firmata dalla compagnia 'Fuori Opera', messa in scena che fa parte del ciclo dedicato all'opera lirica che torna in città il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di Palazzo Blu.

Come lo scorso anno, il programma prevede quattro appuntamenti, tutti organizzati nel cortile di Palazzo Blu, ad eccezione dell'ultimo che sarà proposto in novembre. Gli spettacoli sono gratuiti, ma per accedere è necessario ritirare l'invito presso la biglietteria di Palazzo Blu, il martedì prima dell'evento. Nel caso della Butterfly, gli inviti sono andati sold out in pochissime ore.

I prossimi appuntamenti saranno 'Così fan tutte' di Mozart, il 23 giugno, sempre alle 21 e il 'Barbiere di Siviglia' di Rossini, previsto per il 22 settembre prossimo. Ultimo spettacolo a novembre, sabato 10, con il Rigoletto di Verdi.

Gli spettacoli sono una riduzione delle opere originali, normalmente della durata di circa 90 minuti, fruibili da un pubblico sia di appassionati che di semplici curiosi che desiderano avvicinarsi all'opera. L'allestimento e i personaggi sono semplificati, pur rispettando la trama, nell'idea di far rivivere l'Opera da salotto, una tradizione di fine '800, nella cornice di Palazzo Blu, creando una rara intimità tra cantanti, strumentisti e pubblico. La messa in scena, con ensemble di virtuosi che accompagna i cantanti, avvolge il pubblico abbattendo le barriera tra palcoscenico e platea, offrendo allo spettatore il privilegio di vivere l'Opera da dentro l'Opera.

In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno nell'auditorium di Palazzo Blu.