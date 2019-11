Maestro Pellegrini in concerto al Cantiere San Bernardo

Cantiere Sanbernardo e Locusta Booking presentano: Maestro Pellegrini Live in 'Canzoni che non esistono tour'.

Pre/after show STOP MAKING SENSIBLE dj set.



Il nome del tour nasce dalla scelta di non pubblicare alcun contenuto online riguardante gli inediti del Maestro. Le canzoni, a differenza di quanto si potrebbe pensare leggendo il titolo, esistono, ed andranno a comporre un disco di inediti ma, per adesso, sarà possibile ascoltarle solo in queste anteprime dal vivo.

Il set live sarà in duo o in solo e, quando in duo, il Maestro sarà accompagnato da suo padre alla tastiera, Andrea Pellegrini, pianista e compositore.



BIO

Francesco Pellegrini, in arte Maestro Pellegrini, è un musicista e polistrumentista. Inizia la sua carriera con i pisani Criminal Jokers, insieme a Francesco Motta. Ha suonato con Nada come chitarrista, fagottista, voce e cori, ed ha registrato ed accompagnato dal vivo Andrea Appino

(Zen Circus) per il suo secondo disco ‘Grande Raccordo Animale’. Ha inoltre inciso e collaborato dal vivo con diversi altri artisti quali Dardust, Enrico Gabrielli, Bobo Rondelli, Motta, Il Pan del Diavolo. Attualmente suona in pianta stabile con gli Zen Circus con i quali, dal 2016, ha partecipato a due edizioni del Primo Maggio-Roma ed all’ultima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Big.