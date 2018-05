Maggio Calcinaiolo: il programma

C’è chi arrotola nozze, chi rispolvera abiti storici, chi si appresta al raccoglimento e alla preghiera. Sta per entrare nel vivo il Maggio Calcinaiolo, il mese clou in cui si concentrano le manifestazioni più importanti e tradizionali del territorio.

Dolcissimo e profumato l’incipit di questo periodo di festa, che si aprirà sabato 19 maggio con l’inaugurazione della 43ª edizione della Sagra della Nozza. L’evento gastronomico dedicato alla tipica cialda a forma di cono aprirà i battenti alle ore 19, sotto il Circolo Arci Gatto Verde di Calcinaia, e si protrarrà anche nel pomeriggio e nella serata di domenica 20 maggio, offrendo piatti della tradizione paesana, ma anche ballo, musica, performance teatrali e intrattenimento.

A precedere l’avvio dell’ormai celebre sagra sarà un altro taglio del nastro: quello della mostra di immagini sacre 'Ubaldesca e i Santi Pisani', che verrà ospitata dal Museo della Ceramica di Calcinaia 'L. Coccapani'. La cerimonia di inaugurazione, prevista per sabato 19 maggio, avrà inizio alle ore 17.

Più raccolta e spirituale l’atmosfera nel weekend successivo, quando la processione in onore di Santa Ubaldesca sfilerà per le vie del paese. Il corteo in preghiera, che partirà sabato 26 maggio, alle ore 21,30, sarà guidato da Mons. Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa. Domenica 27 maggio spazio al gioco, con la consueta tombolata, dai ricchi premi in denaro.

Domenica 3 giugno il passato prenderà vita, dapprima per le strade del centro, successivamente sulle acque dell’Arno. Alle ore 17 è infatti prevista la sfilata storica dei tre Rioni in costumi d’epoca, uno spettacolo scenograficamente accattivante che interesserà il centro calcinaiolo. Seguirà poi la 183° Regata Storica in onore di Santa Ubaldesca, che vedrà le compagini rionali di La Nave, Montecchio e Oltrarno sfidarsi a colpi di remo.

Ecco nel dettaglio il resto del programma folkloristico e religioso del Maggio Calcinaiolo 2018.

PROGRAMMA FOLKLORISTICO



SABATO 19 MAGGIO

Ore 17.00 Inaugurazione mostra iconografica “Ubaldesca e i Santi Pisani”

Presso il Museo della Ceramica “L. Coccapani”

SABATO 19 E DOMENICA 20 MAGGIO

43ª Sagra della Nozza

VENERDÍ 25 MAGGIO

Ore 21.30: Spettacolo teatrale “Gente di Festa”

Piazza Indipendenza

DOMENICA 27 MAGGIO

Ore 19.30: Tombolata

I premio: 800 euro

II premio: 400 euro

Ore 21.30: Intrattenimento con “Mister Michele”

Sarà attivo lo stand gastronomico



SABATO 2 GIUGNO

Ore 21.30: Intrattenimento con “Music Club Live & Dj”, by Daniele Ristori Duet e Dj Maximilian

Sarà attivo lo stand gastronomico

DOMENICA 3 GIUGNO

Ore 17.00: Sfilata dei Rioni

A seguire: Regata Storica in onore di S. Ubaldesca

Ore 21.30: Intrattenimento con la band “Articolo 11”

Sarà attivo lo stand gastronomico

PROGRAMMA RELIGIOSO

SABATO 19 MAGGIO

Ore 8.30: Santa Messa per tutti i defunti

Presso il Cimitero di Calcinaia

LUNEDÍ 21 MAGGIO

Ore 10.30: Breve incontro di preghiera per i bambini dell’asilo parrocchiale “L. Coccapani”

Ore 21.30: Santa Messa presieduta da Don Antonio Simoni, parroco emerito e cappellano del Sovrano Ordine Militare di Malta

Nella zona del Rione La Nave

MERCOLEDÍ 23 MAGGIO

Ore 16.30: Incontro di preghiera per i ragazzi di 3°, 4°; 5° elementare

Ore 21.30: Santa Messa presieduta da Don Giulio Giannini, parroco emerito e cappellano del Sovrano Ordine Militare di Malta

Nella zona del Rione Montecchio

SABATO 26 MAGGIO

Ore 21.30: Solenne Processione

Presieduta da S. E. Mons. Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa

Itinerario: Chiesa S. Giovanni Battista, via Matteotti, via XXV Aprile, via Caduti di Piavola, via Garibaldi, via Cavour, via Martiri, via Saffi, via V. Emanuele

DOMENICA 27 MAGGIO

Ore 11.30: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa, e Festa del Dono

LUNEDÍ 28 MAGGIO

Ore 18.30: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Gino Biagini, Vicario Generale della Diocesi di Pisa, nel giorno del transito di S. Ubaldesca

DOMENICA 3 GIUGNO

Ore 11.30: Santa Messa e benedizione dei Gonfaloni Rionali

LUNEDÍ 4 GIUGNO

Ore 21.30: Santa Messa di chiusura della Festa di S. Ubaldesca con la Solenne Celebrazione Eucaristica e bacio della reliquia, presieduta da Don Roberto Fontana, parroco emerito e cappellano del Sovrano Ordine Militare di Malta

Nella zona del Rione Oltrarno