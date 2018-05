'Magic Move' a Cascina

Sarà il Centro Borghi coop.fi a Cascina, sabato 5 e domenica 6 maggio, la location designata per la seconda tappa di 'Magic Move', l’evento all’insegna del mondo del fantasy, con i draghi, maghi e scenari da sogno, che fino al 10 giugno animerà in cinque tappe i centri commerciali Unicoop Firenze,Centro Empoli, Centro dei Borghi a Cascina (Pi), Centro Commerciale Montecatini, Centro Arezzo e Parco Prato.

L'appuntemanto del 5 e 6 maggio si aprirà alle ore 15 con 'Gentili a duello tra draghi e unicorni magici', giochi e attività rivolte a bambini e ai genitori ambientate in un paese incantato, dove i draghi si rifiutano di sputare fuoco, e i duelli si combattono a suon di gentilezze.

L’evento è curato da La Via dei Colori Onlus. In programma vestizioni con armature, pozioni e incantesimi (partecipazione gratuita). Dalle ore 15.30 alle ore 19 sarà possibile visitare gratuitamente 'La Camera dei Segreti', realtà interattiva dove i più piccoli potranno immergersi in un mondo fantasy.

Una costruzione di 30 mq per più di 3 metri di altezza, dove si potrà entrare in una realtà aumentata, in cui si verrà accolti da un mago e da proiezioni su ogni facciata. Il mago racconterà una storia fantasy totalmente immersiva, realizzata con i disegni di animali fantastici dei bambini che hanno partecipato al concorso 'Magic Move'.

Alle ore 17 si terrà la premiazione del contest artistico per le scuole 'Magic Move'. Il concorso è rivolto a tutte le classi delle scuole primarie con i rispettivi insegnanti, i quali possono partecipare disegnando animali fantastici secondo la loro fantasiosa interpretazione.

I vincitori si aggiudicheranno un premio di 200 euro l’uno in materiale didattico. Il pubblico avrà due modi di esprimere la propria preferenza, uno on line sui profili social, l’altro durante l’esposizione nelle gallerie commerciali. Per info: magicmoveorg@gmail.com.

Sempre alle 17 si terrà il 'Magic Move Cosplay', la sfilata degli appassionati che, dall'abbigliamento alle movenze, interpreteranno i protagonisti del cinema e del fumetto (ma non solo). Ci si può iscrivere gratuitamente in loco, dopo la pre-iscrizione su sito internet del centro commerciale scelto.

Inoltre, è attivo il concorso letterario 'Magic Move - Write Your Story', organizzato dai centri Coop.fi e dalla rivista Edera, che ha come obiettivo la stesura di un racconto fantasy pensato, costruito e scritto secondo le proprie idee e fantasie. Per poter inviare il racconto è necessario frequentare il biennio o il triennio di una scuola statale o privata superiore della regione Toscana, quindi avere un’età compresa fra i 14 e i 19 anni.

Gli scritti saranno giudicati da una giuria specializzata, composta dai curatori della rivista Edera. Al primo posto un premio di 500 euro e pubblicazione all’interno della rivista cartacea Edera, secondo posto 250 euro, terzo 200 euro, quarto posto 150 euro.