Mago Giorgione a Eliopoli

Domenica 18 agosto alle ore 21,30 nuovo appuntamento con KIDS e l’esibizione di MAGO GIORGIONE.

Francesco Giorgione, in arte Mago Giorgione, si definisce un praticante di prestidigitazione, magia e mentalismo. Fa parte del Club Magico Pisano e ama scrivere …. “ in ogni bambino c’è un po di magia”.

Per questo ha sempre studiato, si è allenato e ha fatto un lungo lavoro frutto di anni di studi che si alimenta con la psicologia e il gioco con il pubblico.

In teatro con lo spettacolo MISTERIUM, un onemanshow che è uno spettacolo di mentalismo sui misteri d’Italia, si occupa anche di intrattenere ospiti in feste e sulle piazze.