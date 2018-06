Serata Magica con il Mago Robys al Jam Sun di Marina di Vecchiano

Prende il via ufficialmente la stagione estiva di Vecchiano con un evento, in programma giovedì 21 giugno, che rientra nelle iniziative dell'Arcobaleno d'Estate messe a punto con la Regione Toscana. Alle 20 presso il Jam Sun di Marina di Vecchiano si svolgerà infatti la 'Serata Magica con il Mago Robys-Arcobaleno d'Estate', a cura dell'Associazione l'Alba.



Per info sulla serata L’Alba Jam Sun- 050 8041103 - 366 6013382 associazionelalba@gmail.com – www.lalbassociazione.com



ll programma completo della manifestazione estiva è disponibile sul sito www.comune.vecchiano.pi.it