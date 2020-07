'Maigret sulle mura'

Lettura ad alta voce in due atti de La pipa di Maigret di Georges Simenon con passeggiata sulle mura di Pisa a cura del Laboratorio di Lettura del Teatro Sant'Andrea - 'La parola scritta, la parola letta, la parola detta' coordinamento Giulia Solano e Francesco Morosi, evento realizzato in collaborazione con Mura di Pisa.

In occasione della ripartenza delle attività turistiche e artistiche il Laboratorio di Lettura del Teatro Sant'Andrea propone la lettura ad alta voce di un'avventura del celebre commissario Maigret: cercando di ricostruire la misteriosa sparizione della sua pipa preferita, Maigret si ritrova coinvolto in un caso ben più complesso e intricato, che lo porterà a indagare sulla sparizione di Joseph, il figlio della signora Leroy, una vedova maniacale e petulante. Riuscirà Maigret a svelare che fine ha fatto il giovane Joseph? E soprattutto, riuscirà a ritrovare la sua pipa?

La lettura, realizzata a più voci in maniera corale e polifonica, sarà divisa in due atti: il primo atto ad inizio percorso, presso lo slargo presente in quota sulle mura all'ingresso in piazza delle Gondole, e il secondo atto nella meravigliosa cornice di Piazza dei Miracoli, a fine camminamento ai piedi delle mura.

Informazioni

- Ingressi ore 19.00, 19.30, 20.00

- Durata totale: 1h 15

- Ogni ingresso è consentito ad un massimo di 20 persone

- Biglietto 5 euro

- Prenotazione obbligatoria: 050 0987480 dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00