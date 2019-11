I Main Street Tribute Band Dire Straits al Route 66

Un altro grande appuntamento con la musica dal vivo alla Route 66 di Asciano Pisano sabato 30 novembre. Sul palco di Via delle Sorgenti salirà alle ore 22.30 I Main Street Tribute Band Dire Straits che sono considerati dagli addetti ai lavori, una delle migliori, La band si è formata nel 1992, da un idea di Piero Licari, chitarra solista e voce della band.

I Main Street faranno rivivere i fasti della famosa band soprattutto attraverso la chitarra e la voce di Piero Licari, nelle vesti di Mark Knopfler con le canzoni più famose, da 'Calling Elvis', passando per 'Walk of Life', fino ad arrivare alla romantica 'Romeo and Juliet', annunciata da un’affascinante introduzione di sax. Sarà poi la volta dell’esplosiva 'Sultans of Swing' per accendere definitivamente il pubblico.

Ecco i protagonisti che saranno sul palco della Route 66: Piero Licari chitarra solista e voce, il fratello Dario Licari alla batteria e cori; Paolo Donati, chitarra ritmica e cori; Enzo Licari alle tastiere; Francesco Cavallini al basso; Giovanni Ruggeri al pianoforte e tastiere e Giuseppe Gaglio al sax.

Una grande serata da non perdere preceduta dalla cena che avrà inizio alle ore 19.30. Porte aperte alla Route per il concerto dalle ore 22.30 con ingresso libero. Per maggiori info e prenotazioni 050.857126.