'Mangia.... Longa' a Pontedera

Il 20 maggio degustazioni, passeggiate e tanto divertimento per grandi, piccini e per gli aminci a quattrozampe con 'Magia... Longa'. Le partenze previste saranno alle ore 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12 dal Parco Fluviale di La Rotta. L'appuntamento è In collaborazione con il gruppo paesano culturale Il Mattone.

Durante la giornata: 'Veganch’io', 'Celiassaposiamo' su prenotazione 'Mangia….Longa vegana e senza glutine', Concorso fotografico' Fotografando la Mangia….Longa'. Per l'amico a quattro zampe un kit in omaggio.

In caso di pioggia l’organizzazione si riserva la facoltà di decidere sulla partenza o meno della 'Mangia…. Longa'. Qualora sia annullata la partenza, sarà comunicato attraverso il sito del Comune di Pontedera e la manifestazione sarà rimandata a successiva data che sarà comunicata ai partecipanti.

Le quote d’iscrizione non saranno restituite in nessun caso.

Prima tappa: La Rotta, Parco Fluviale

- 1° Banco assaggio vini provincia di Pisa curato da Fisar Delegazione Pontedera, Bollicine, Bianchi e Rosati.

- Casa del Pane di Francesco Gori, via Roma, Pontedera.

- Tradizione e salute con il pane di una volta. Il pane di una volta dell’antica tradizione con grani toscani a lievitazione naturale

- Comitato Fiera dell’Assunta – Sagra della patata fritta.

- Patate Tosca di Santa Maria a Monte fritte in padella. La patata di Santa Maria a Monte è icona del territorio. A pasta gialla è rinomata per il sapore e la consistenza, F.lli Meazzini, Crespina.

- Pappa al Pomodoro con pomodoro Pisanello. Pomodoro Pisanello: con costolature pronunciate dal sapore dolce acido è tipico del territorio, F.lli Meazzini, Crespina.

- Crostino con zucchine grigliate e marinate. Zucchine alberello e zucchine rigate:cultivar pregiate autoctone del litorale e dell’intereno toscano.

Seconda tappa: Fattoria degli Azzoni

Degustazione vini parco produttivo enologico Fattoria Azzoni a cura Fisar Pontedera. Tra i vini prodotti dal conte Aldobrando degli Azzoni l’unico Pinot Grigio della provincia: il ramato Villa Sole.

Altro bianco di spessore è il profumato Vermentino Le Fonticchie. Chianti e il supertuscan Helianthus sono le espressioni in rosso. Completa la gamma il tradizionale e super premiato Vin Santo della tradizione Baciamano.

Degustazione eccellenze del maestro norcino Sergio Falaschi.

Terza tappa: Montecastello, Piazza Malaspina

- 2° Banco assaggio vini provincia di Pisa curato da Fisar Delegazione Pontedera, Rossi Giovani Sangiovese.

- Zuppa di cavolo delle cuoche di Treggiaia. Piatto di recupero della tradizione popolare tos. cana a cura di G.S. Treggiaia e Gruppo, donatori di Sangue Frates I Fabbri. Collabora U.S. Montecastello.

Quarta tappa: Montecastello, Villa Torrigiani Malaspina

- 3° Banco assaggio vini provincia di Pisa curato da Fisar Delegazione Pontedera, Rossi giovani Allogeni e blend.

- Degustazione pecorini Famiglia Busti Acciaiolo Fauglia tra cui il Grotta di Roncione a latte crudo. Roncione: sapore intenso dovuto alla lenta fermentazione in grotta tufacea del 1700, esprime identità della stagionalita e del pascolo.

- Degustazione pecorini Fattoria Lischeto di Giovanni Cannas Volterra tra cui le Balze Volterrane Dop. Balze: biologico da caglio vegetale (carciofo) e latte crudo intero da ovini allevati allo stato brado o semibrado. Gusto elegante con note erbacee.

- Degustazione miele di qualità e altri prodotti delle api. Azienda Agricola La Casina di Michele Discenza Montecastello.

- Degustazione olio extravergine della Tenuta Torrigiani Malaspina, fruttato delicato da varietà autoctone.

Quinta tappa: Montecastello azienda agricola olivicoltura frantoio Val di Lama presso la piscina degi olivi

- Degustazione in purezza oli extravergini di: Frantoio, Leccino, Moraiolo.

- Degustazione ceci varietà autoctona Cece Sultanino coltivazione Bio Floriddia Peccioli. Antica cultivar di cece nostrano, rinomato per il sapore, particolarmente adatto ai terreni argilllosi dove ha trovato dimora.

- Degustazione Chiocciole. Allevamento Elicicolo 24000 Chiocciole di Sagliocca Giovanni, Treggiaia.

- Degustazione '2 Venti' Podere Anima Mundi: Il Vitigno perduto…ritrovato: Pugnitello.

Sesta tappa: Chiesa Madonna di Ripaia azienda agricola olivicultura Col di Conca

- Degustazione bruschette tradizione toscana in tre sapori: olio naturale, agliata, al pomodoro. A cura dell’Azienda Agricola Col di Conca.

Settima tappa: Treggiaia

- 4° Banco assaggio vini provincia di Pisa curato da Fisar Delegazione Pontedera, I Grandi Rossi Affinati.

- Cacciucco di maiale rosa toscano da allevamento naturale, fornitura macelleria gastronomia Desideri, Pontedera. Elaborazione Catering di qualità Zanobini Fornacette.

8a TAPPA Arrivo Parco Fluviale La Rotta (con servizio navetta)

- Frati (ciambelle dolci fritte) del Gruppo Culturale Il Mattone di La Rotta. Rinomata è l’abilità delle cuoche del mattone nell’arte dell’impasto, lievitazione e cottura dei Frati.

- Degustazione ciliegia di Lari. Lari è riconosciuto terroir di eccellenza unica per la maturazione di alcune varietà di ciliegie riunite sotto la cultivar autoctona Ciliegia di Lari.

- Spumante dolce San Colombano Fattoria Uccelliera Fauglia. Bollicine dalla bassa gradazione e dall’accentuato zucchero residuo. Da autoctona San Colombano, uva nata a Peccioli.

- Caffè, La Cittadella Blend storico Gran Selezione Caraibica.