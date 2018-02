Il Maniscalco Maldestro in concerto al Lumiere

Sabato 3 marzo dalle 22, al Lumière di Pisa, il Maniscalco Maldestro ritorna ad esibirsi in un live, la prima data italiana dopo quattro anni di inattività. Durante la serata ci sarà la presentazione del nuovo album 'Il meglio del nostro maldestro' e verranno consegnati in anteprima le ricompense a chi ha già aderito alla campagna di crowdfunding lanciata a gennaio.

'Il meglio del nostro maldestro' è il titolo del nuovo album che il gruppo ha creato. Un 'best of' con brani completamente riarrangiati e risuonati e due pezzi inediti dal gusto 'dolce-forte'. Il progetto è stato lanciato sulla piattaforma di crowdfunding Musicraiser e l'album è stato confezionato in un packaging esclusivo a tiratura limitata per tutti coloro che hanno partecipato o parteciperanno alla raccolta fondi.

Tra le varie ricompense proposte a chi sostiene la campagna di crowdfunding il Maniscalco Maldestro ne offre una originalissima: la ripresa video del lancio col paracadute di Stefano Borrkia Toncelli, anima ritmica della band.

Dopo aver suonato nei palchi più importanti di Italia, aver vinto il premio della critica all'Heineken Jamin Festival e all'Italia Wave Love Festival, aver aperto i concerti di Vasco Rossi e Marlene Kuntz, ed essersi esibiti insieme ad Elio e le storie tese, nel 2014 il Maniscalco Maldestro ha deciso di ritirarsi dalle scene per dedicarsi ad altri progetti.

Ma dopo quattro anni la voglia di tornare a calcare i palchi del Belpaese era sempre più forte, i componenti del gruppo ne sentivano quasi la necessità; e infatti il 2018 segna il ritorno della band ma con un nuovo progetto.