'Maradona, questo non è il suo piede': backstage creativo dell’opera omonima

A Pisa un evento di sicuro interesse per gli amanti di arte contemporanea. Dal 16 al 24 febbraio 2018 presso lo spazio iPazziFactory di Via Palestro 21, gestito da ArtedellaMemoria, collettivo di artisti, autori e curatori, sarà presentato, attraverso differenti medium narrativi, il backstage creativo dell’opera 'Maradona, questo non è il suo piede' dell’artista Gianni Lucchesi.

L'opera originale, che proietta Maradona calciatore tra gli artisti della contemporaneità, è esposta presso il 'Museo della Follia', a cura di Vittorio Sgarbi. Realizzato da Cesare Inzerillo, Giovanni Lettini, Stefano Morelli, Sara Pallavicini che da dicembre scorso fa tappa a Napoli con una raccolta di oltre 200 opere tra dipinti, fotografie, sculture, oggetti e installazioni multimediali sul tema della follia nell'arte.

L’artista Gianni Lucchesi ha il suo studio a Pisa, dove nasce negli anni sessanta e dove, da oltre trent'anni, lavora e sperimenta differenti linguaggi, dal restauro alla scenografia, alla pittura, dalla scultura al design in un continuo ricercare nuovi mezzi e forme di espressione.

La mostra gode del patrocinio dallo stesso Museo della Follia, è ad ingresso libero ed aperta a tutti. Il vernissage inaugurale si terrà venerdì 16 alle ore 18.30 alla presenza dell'autore. Chi non potrà presenziare potrà partecipare all'evento di finissage sabato 24 febbraio sempre alle 18,30.

Apertura galleria: Dal 16 al 24 febbraio 2018 aperto tutti giorni escluso la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Per appuntamenti e info: 3355327256; www.ipazzi.it; info@ipazzi.it.