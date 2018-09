Maratona di lettura 'Assalto alla Poesia'

Libreria Rusconi invita tutti a partecipare all'iniziativa promossa dal poeta e scrittore Franco Arminio 'Assalto alla poesia'. Da una proposta di Vincenzo Mirra, poeta e scrittore, la Libreria Rusconi ha accettato l'invito organizzando questa splendida inizativa: una maratona di lettura di testi poetici realizzata in collaborazione con il Circolo LaAV di Pisa con l'intenzione di aprire la Libreria all'esterno concentrando l'attenzione su un genere letterario non sempre valorizzato.

Appuntamento quindi a sabato 15 settembre dalle ore 11 alle 19 presso la Libreria Rusconi in Corso Italia 118 (1° piano dell'Oviesse), per la maratona di lettura, ma soprattutto per l'Assalto alla Poesia!