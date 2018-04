Marcia NeuroCare della Solidarietà a San Piero a Grado

Appuntamento sabato 21 aprile a San Piero a Grado con la 10ª marcia NeuroCare della Solidarietà. La marcia è valevole per il 'Trofeo Tre Province' e per il trofeo provinciale pisano di podismo. Si tratta di una corsa non competitiva con percorsi di 2, 6 e 12 km. Partenza alle 15.30 dal circolo Acli. Iscrizione: 2,50 euro per iscritti al trofeo, 3 euro per non iscritti.

Info: associazione Neurocare Onlus, info@neurocare-onlus.it

Le modifiche al traffico

Dalle ore 15.30 alle ore 19, chiuso al traffico veicolare con divieto di sosta e rimozione coatta dei veicoli parcheggiati, il seguente percorso: sede Acli San Piero, rete Cisam, sede Vigili del Fuoco, rete Cisam, Macchia in direzione del Pastore.