Marcia della Salute mentale a Pisa

Il 10 ottobre in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, L'Alba Associazione, a nome di tutto il Coordinamento Regionale delle Associazioni di Salute Mentale, organizza la Marcia pisana di sensibilizzazione alla promozione del benessere psichico.

L’evento ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sui problemi inerenti il disagio mentale, che è in continuo aumento tra tutte le fasce della popolazione, e vuole favorire la promozione del benessere psicofisico, bene prezioso per tutti.

In contemporanea con numerose città toscane, volontari, cittadini sensibili e utenti testimonieranno l'importanza della lotta allo stigma, della promozione del benessere dei giovani rispetto alle malattie mentali emergenti, dovute anche alle nuove tecnologie e ai nuovi stili di vita, l'importanza dell'attività fisica per una migliore qualità della vita.

Partenza alle ore 18 in Piazza Garibaldi, dove l'assessore alle Politiche Sociali, Gianna Gambaccini, porterà i suoi saluti. Durante il percorso i partecipanti distribuiranno volantini promozionale della salute mentale. La marcia percorrerà il centro storico e terminerà alle ore 19 al Circolo L'Alba in via delle Belle Torri n.8. A seguire aperitivo a buffet, a cura del Catering del Quore.