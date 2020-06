Marco Malvaldi alla Libreria Ghibellina

Lo scrittore Marco Malvaldi per festeggiare l'uscita del suo nuovo romanzo, 'Il borghese Pellegrinoì (Sellerio Ediotre) sarà alla Libreria Ghibellina sabato 27 giugno per consigliare ai lettori i suoi libri preferiti e per firmare le copie del suo nuovo nuovo giallo.

Marco Malvaldi sarà libraio per un pomeriggio in Borgo Stretto.