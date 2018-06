Pedalata al mare con Fiab

Gita al mare in treno+bici domenica 17 giugno per Fiab Pisa. La meta è il golfo di Baratti, e l’appuntamento è alla Stazione di Pisa alle 7.45, muniti di biglietti ferroviari, per prendere il treno per San Vincenzo delle 8.09 e poi pedalare fino al golfo di Baratti.

Il percorso è di circa 25 km tra andata e ritorno, sulla pista ciclabile che costeggia la pineta di Rimigliano e poi sul percorso sterrato che costeggia il mare.

La sosta al mare per il bagno è il motivo principale della gita, ma chi non ama il sole e la spiaggia può trascorrere la mattina all’ombra dei pini sulle dune vicino al mare o cogliere l’occasione per una visita agli scavi archeologici.

La gita è riservata ai soci Fiab e a causa dei posti limitati disponibili sul treno è necessario prenotarsi inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo fiab@fiabpisa.it. Il pranzo è al sacco.

Il ritorno è previsto col treno in partenza da San Vincenzo alle 17:12 che arriva a Pisa alle 18:15 circa.