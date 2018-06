'MareinFesta' a Marina di Pisa

La Sezione L.N.I. di Pisa organizza 'MareinFesta', manifestazione culturale e sportiva per avvicinare i cittadini al mare e alle sue bellezze e fare conoscere gli Enti e le Associazioni che operano per la loro difesa e sicurezza.

Il 30 giugno e il 1° luglio, nel Piazzale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera del Porto di Pisa, saranno allestiti stand tematici a cura di:

ANMI – Associazione Nazionale Marinai d’Italia

Arma dei Carabinieri

Capitaneria di Porto Guardia Costiera

Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli

Guardia di Finanza

Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano

Lions Club – Pisa Host

Porto di Pisa

Scuderia Automobilistica Kinzica

Unità Cinofila Salvataggio Nautico

Vigili del Fuoco

Oltre alla mostra di modellini statici di velieri di Luigi Mammini.

Nella Darsena saranno ormeggiate le unità della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera.

Nella tensostruttura sono da segnalare le conferenze:

Attività del Comparto Aeronavale della Guardia di Finanza alla luce del D.Lgs. 19 agosto 2016 Nr.177 - Maggiore Alessio Sannino Stazione Navale Guardia di Finanza Livorno Comandante Sezione Unità Navali

La tutela e la protezione dell'ambiente marino e costiero: Il ruolo della Guardia Costiera - Capitano di fregata (CP) Alessandro Russo Comandante in II^ Capitaneria di porto - Guardia Costiera Marina di Carrara

Caratteristiche e specificità dell'Area Marina Protetta delle Secche della Meloria – Ente Parco Migliarino San Rossore

Proiezione filmato Attività subacque Nucleo Carabinieri Sommozzatori di Genova.

Negli stand sarà l’occasione per conoscere da vicino gli uomini e le donne che ogni giorno operano sul mare e per il mare.

L’alzabandiera, a partire dalle ore 11,00 di sabato 30 giugno, della Associazione Nazionale Marinai d’Italia sarà accompagnato dal suggestivo fischio del nocchiero.

Sono previsti sorvoli dimostrativi di elicotteri della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco.

A completamento della manifestazione a terra, domenica 1° luglio si svolgerà in mare, nelle acque antistanti Marina di Pisa, la veleggiata 'CAVALIERI DI SANTO STEFANO–MEMORIAL POLI'. Lungo il percorso Marina – Shiplight – Luminella e ritorno, si affronteranno i cabinati a vela di numerosi appassionati per la conquista dell’ambito trofeo. La prova sarà valida per il Campionato L.N.I. Pisa 2018.