Maria Grazia Cucinotta ospite dei 'Venerdì da star' a Eliopoli

Il Talk show consueto del Venerdi da Star a Eliopoli il prossimo 24 agosto ha come tema il Cinema, la TV e il Teatro.

Intervistati da Massimo Marini e con le riprese TV di Granducato saliranno sul palco di Eliopoli Summer 2018 Maria Grazia Cucinotta, Andrea Agresti, Elena Presti, Silvano Patacca.

Maria Grazia Cucinotta

Una bellezza mediterranea notevole e una grande carriera nel cinema, in TV, dopo aver partecipato a 19 anni a Miss Italia (terza classificata).

Tanti film al cinema tra cui Il Postino di Troisi e 007 con Pierce Brosnan Il mondo non basta.

Ha lavorato con Proietti, Tognazzi, Izzo, Bova. Chi non si ricorda la sua partecipazione con Alessandro Preziosi in Vaniglia e cioccolato.

Produttrice, regista e nel 2017 ha anche partecipato al Celebrity Master Chef Italia Cooking show.

Insomma una artista poliedrica che sarà davvero curioso seguire e poter vedere dal vivo.

Andrea Agresti

Toscano di nascita, inizia alla radio la sua carriera e al cinema con Niki Giustini iniziando da comico e da intrattenitore per poi entrare dal 2005 nel cast de Le Iene. Tante partecipazioni a spettacoli televisivi, una lunga e bella carriera per Agresti, anche in versione cantante.

Elena Presti

Ospite per la terza volta a Eliopoli Elena Presti, showgirl, cantante e attrice torinese.

Silvano Patacca

Direttore del Teatro di Pisa e direttore artistico della rassegna danza della Fondazione Teatro di Pisa, numerose esperienze di collaborazione con il Teatro di Livorno, il Teatro del Giglio di Lucca e il Festival Teatro Puccini, nonché vicepresidente di ADEP Federdanza.

Permetterà di conoscere meglio il Teatro di Pisa e la sua lunga storia, oltre naturalmente alle prospettive future.