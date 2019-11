'Marie antoinette' al teatro Persio Flacco di Volterra

Nuova produzione per la Lyricdancecompany, che sabato 23 novembre porta in scena 'Marie Antoinette'. Dopo il debutto in prima nazionale al Puccini di Firenze, lo spettacolo di danza, molto apprezzato dal pubblico, arriva al teatro Persio Flacco di Volterra. Ripercorrerà la vita della regina di Francia, uno dei personaggi più affascinanti e controversi della storia.

Diversamente dalla figura che emerge dai libri di scuola, la Marie Antoinette portata sulla scena nella coreografia di Alberto Canestro, che ha ideato e realizzato anche i costumi, è una donna che vive e affronta il piccolo mondo che la circonda e in cui muove insicura i suoi passi.

Esorcizza i suoi drammi quotidiani, svela la realtà interiore di una giovane che nel momento di maggior fragilità, nel suo passaggio da bambina a donna, viene costretta dal destino a recitare un ruolo pubblico sul più illuminato dei palchi, in una parte esageratamente 'ingombrante'.

Dietro all’immagine pubblica che le permette di mascherarsi al mondo è nascosta la donna, con tutte le sue qualità, contraddizioni e paure, ma anche quella forza interiore e quel coraggio che, una volta spogliata la sua figura dell'abito da cerimonia, ne fanno un’immagine femminile universale e moderna.

La Corte di Francia, con i suoi rigidi rituali e i suoi aspetti più frivoli nel lusso estetizzante dell’epoca, fa da cornice e contraltare alle profonde e celate inquietudini della giovane regina.

Inizio spettacolo ore 21.30. Biglietti in vendita direttamente presso il teatro o su oooh.events.