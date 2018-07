Marina Dance Parade al Porto di Pisa

Dopo il successo travolgente dello scorso anno, con migliaia di presenze all'attivo, torna l'evento più atteso dell'estate pisana 2018: il Marina Dance Parade, il festival dance ad ingresso gratuito in programma venerdì 13 luglio. Articolato all'interno della splendida cornice del Porto di Pisa, MDP unisce musica open air, performer di ogni genere ed estrazione, colori e food truck in un evento unico nel suo genere. Due grandi palchi centrali e varie consolle poste direttamente su imbarcazioni vedranno protagonisti i dj che hanno fatto la storia a livello nazionale e internazionale. La manifestazione, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa, è inserita all'interno del cartellone di Marenia Non Solo Mare, con la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa e i partner Porto di Pisa, Sib e Silb.

Evento nell'evento, MDP raddoppia con Cena di Gala, Premio Rustichello e Festival di Sanremo

Gustosa anteprima alla serata di venerdì, il Gran Galà delle Imprese si svolgerà giovedì 12 luglio presso lo Yatch Club Repubbliche Marinare di Pisa. Una occasione speciale dove sarà consegnato il 'Premio Confcommercio Rustichello da Pisa' destinato a quei pisani che si sono significativamente distinti per motivi professionali lontano dalla città, esportando la pisanità e Pisa fuori dai confini locali. Premiati: Alessandro Birindelli, Paolo Conticini, Anna Bongiorni, Alessandro Di Ciolo, Omar B., Paolo Cassola, Lamberto Piovanelli, Salvatore Sanzo, Simone Vanni, Marco Zanobini. Nella stessa serata sarà allestita la prestigiosa Area Sanremo Tour, le selezione ufficiale per il prossimo Festival di Sanremo. Un vero e proprio casting regionale, per chi sogna di approdare sul mitico palco dell'Ariston, riservato a cantanti, gruppi e band tra i 16 e i 36 anni. A cura della Refrain Agency in collaborazione con Alkedo Produzioni Srl. Per partecipare basta registrarsi online sul sito www.areasanremotour.it dove sono presenti tutte le informazioni.

Gli artisti

Impossibile menzionare tutti gli artisti presenti. Tra questi, il nuovo progetto targato Metempsicosi, che vedrà la combinazione perfetta di Mario Più, Ricky Le Roy e Luca Pechino, protagonisti della nightlife più alternativa d’Italia e creatori dell’autentico movimento di tendenza; Rememories, con la propria scuderia al completo con una line-up formata dagli storici dj toscani Francesco Bix, Roby-D e Bizio accompagnati dall’esibizione live della splendida Adriana Hamilton e dalla voce inconfondibile di Niki The Voice; Floating, officina della cultura underground nata dagli omonimi boat party, alternerà il sound ricercato e potente di Roby-D, l'alchimia stilistica di E+MI, il suono balearico di Riko, il talento salentino di Galash e Ikono, protagonisti assoluti delle notti elettroniche di Bangkok; Wave Music Boat il progetto tutto italiano nato dalla voglia di fare festa in Riviera romagnola, con una line-up d'eccezione schierata con Alex Neri, pioniere dell'elettronica e producer di fama internazionale, Gianni Bini, LENny, Alex M; Flag Booking & Friends porterà invece tutta l’energia della dance e un tasso di adrenalina altissimo, grazie a Jack Mazzoni dall'alto degli oltre 100 milioni di views su Youtube, le Sisters Cap Ilenia e Floriana, Maximals.