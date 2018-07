Marina Dance Parade, che successo! Il Porto invaso da migliaia di persone

Missione compiuta. Grande successo ieri sera, venerdì 13 luglio, per Marina Dance Parade, la kermesse che, prendendo ispirazione da quanto accade sulla costa romagnola, ha trasformato il Porto di Pisa in un luogo in cui musica, street food e divertimento si sono fuse in un evento unico e originale. E la risposta del pubblico è stata oltre le più rosee aspettative degli stessi organizzatori. Alessandro Trolese, ideatore di MDP insieme a Fabrizio Fontani e Marco Cardinotti, parla di “almeno 15mila presenze, e mi riferisco non solo all'area del porto ma a Marina di Pisa”.



La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è stata organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e inserita all'interno del cartellone di Marenia Non Solo Mare, con la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa e i partner Porto di Pisa, Sib e Silb.



“Nonostante la presenza di migliaia di persone e l'energia che si respirava nell'aria, tutto è filato liscio e il più grande risultato di questa seconda edizione è il fatto che le persone si sono riversate nei locali e nei negozi di Marina di Pisa” questo il commento soddisfatto della presidente e del direttore di ConfcommercioPisa Federica Grassini e Federico Pieragnoli. Tra i dj più gettonati della serata, i mattatori più alternativi d'Italia Mario Più, Ricky Le Roy e Luca Pechino, l'imbarcazione 'Wawe Music Boat' con dj del calibro di Alex Neri e Gianni Bini oltre a Lenny e Alex M., i Rememories con Niki The Voice, Adriana Hamilton, Bizio e Francesco Bix, la 'Flag Booking' con Jack Mazzoni, le Sisters Cap e Maximilians, e poi ancora l'imbarcazione con Roby-d, +Mi, Galash, Ikono e Riko. Nel corso della serata, si sono esibiti anche i vincitori della tappa di Marina di Pisa di 'Area Sanremo Tour' i ventenni Pietro Tempesti e Valentina Bertoni, allievi dell'accademia della Voce di Perla Trivellini.

Sponsor del Marina Dance Parade: Pharmanutra, Cetilar, Lattanzi Group, AS di Arnaldo Sandrelli, Devitalia, Recapiti Ferrari, Impresa Generale Costruzioni IGC Ferrante, Grimaldi Immobiliare, Bagno Maddalena, Intergomma Service, Casarosa Ida, Gambassi, Omnia Serramenti, Cis, Bertolini Assicurazioni, Francesco Martinelli Casa , Centro Commerciale Pisanova, Centro Sistemi Toscani, Toni Luigi Scavi, Forti Holding, Tecnofrigo, Eschini Auto, At.Al, Busti Formaggi, Tirrenica Mobilità. Veg&BioClorophilla, Dall'ape alla zebra, Banco Bpm.