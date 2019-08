I ritmi e i sapori dell’America Latina saranno protagonisti dell’ottava edizione di Marina Slow, la festa eco-gastronomica organizzata a Marina di Pisa dal Circolo Il Fortino e da Slow Food Toscana, con la collaborazione dell’associazione italo-brasiliana Encontro, dell’associazione Italia-Cuba e della CIA (La spesa in Campagna).

Dal 21 al 27 agosto nello storico presidio delle tradizioni marinesi, diretto da Fabiano Corsini, si parlerà infatti spagnolo e portoghese, in un viaggio tra paesi come Cuba, Messico, Colombia e Brasile. Buono, pulito e giusto: queste le parole d’ordine per il cibo che verrà servito nelle tre cucine della festa: l’osteria del Fortino, con il pesce a chilometro zero; il bistrot dell’America Latina, con un paese diverso ogni giorno (mercoledì Cuba, giovedì Messico, venerdì e sabato Brasile, domenica Cuba, lunedì Colombia, martedì Messico); il Marina Slow Street Food, con piatti prelibati come il panino col polpo.

Un’edizione 'plastic free', che vuole essere una ulteriore e tappa per la lotta contro la plastica monouso: grazie alla collaborazione con Unicoop Firenze e WaterPlanet Service, durante la festa si useranno solo stoviglie ecosostenibili e si somministrerà acqua a chilometro zero, servita in bottiglie di vetro.

Non mancheranno occasioni di riflessione e anche di divertimento: ogni giorno alle 18 con gli Aperilibro ci sarà la presentazione di un libro, alla presenza degli autori, oltre a laboratori di balli latino americani, mostre fotografiche e assaggi. Ogni sera alle 21 un dibattito o una conferenza, e per finire, uno spettacolo o un concerto.

Programma degli appuntamenti culturali

Mercoledi 21 agosto

Ore 18,30: Inaugurazione. Saluti di Slow Food, del Fortino, delle istituzioni.

Inaugurazione dell’affresco nel giardino del circolo: è un omaggio a Ernesto Che Guevara realizzato da studenti del Liceo Artistico di Pisa

Ore 21: 'Cibo, agricoltura contadina, sovranità alimentare'. Dialogo con Maurizio Gioli (agronomo), Fabrizio Manfredi (ambientalista), Silvia Rolandi (Slow Food), Franco Cioni (Unicoop Firenze), Stefano Berti (Confederazione Agricoltori)

Ore 22: concerto inaugurale con Voices in the Wind



Giovedi 22 agosto

Ore 18,30: 'Un parco nel cuore', presentazione del libro di Fabrizio Manfredi, per molti anni presidente del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli

Ore 21: 'Marcovaldo Punk' di Pilade Cantini, con l’autore e Marco Azzurrini

Ore 22: ballo in piazza con gli Area 3



Venerdi 23 agosto

Ore 21: con l’esperto di musica brasiliana e conduttore radiofonico Max de Tomassi si parla di 'La musica brasiliana. Il João che vive'.

Ore 22: Marco Masoni conduce una conferenza sul tema 'I latinoamericani nella musica italiana'

Sabato 24 agosto

Ore 21 dibattito sul tema 'Arno Valley: passato e futuro della area del delta dell’Arno' con Fabrizio Franceschini, Massimo Dringoli, Olimpia Vaccari, Gianni Maffei Cardellini; coordina Antonio Ghionzoli

Ore 22: concerto di musica brasiliana con il cantautore e chitarrista Ton Ramos



Domenica 25 agosto

Ore 21: 'Dove va l’America Latina? Un continente sospeso'. Intervengono Rachele Gonnelli (Il Manifesto), Mauro Castagnaro (Missioni Saveriani), Geraldina Colotti (giornalista, in collegamento del Venezuela), Maurizio Vernassa (Università di Pisa)

Ore 22 Giuditta Scorcelletti e Maurizio Geri in concerto con un tributo a Violetta Parra



Lunedi 26 agosto

Ore 21 'Cuba: medicina, scienza e rivoluzione, 1959-2014' con Angelo Baracca e Rosella Franconi

Ore 22: talking con musica e video 'Le acrobazie della cultura nella Marina di Pisa del primo Novecento'. Con Astore Ricoveri e e con Alessandro Garzella, Giulia Paoli, Fiorenza Messicani, Fabiano Corsini, Fabio Rossitto. La storia narra di Girolamo Li Causi ed Hena Viatto, dirigenti comunisti in clandestinità, arrestati a Marina nel 1928. Incursioni di Francesco Bottai e Marco Azzurrini.



Martedi 27 agosto

Ore 21: 'La marmellata' di Fabio ed Elena, comici vincitori del talent 'Marmellata'

Ore 22. Gran chiusura con Stefano Bellani, cabarettista pisano che deve il suo successo alla celebre trasmissione Zelig