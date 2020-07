Mario Josè Malagnino: presentazione del disco e vernissage della mostra

Fra acusmatica e canzonette, 'L'inizio della neve' modella paesaggi variopinti e via via sempre più raggelanti. Un vinile e una mostra artistica, frutto di incontri fugaci, si propone nella sua forma esplosa di cornici e disegni, uno per brano, ad addentrarsi nel racconto.

Pastiche linguistico popolato da vaghi richiami d'operetta, swing, odori funk, ballate latrate ed altre raccolte e tremanti. Quattro personaggi si inseguono. Riusciranno a parlarsi?

Il vernissage della mostra e la presentazione del disco si terranno martedì 14 luglio dalle 19.

Marino José Malagnino, classe '87. Nasce più volte, spostando il pallino del primo tassello sempre in posti improbi e fra loro scorrelati. Dieci anni di silenzio, anteceduti da collage sonori firmati sardonicamente Produzioni Pezzente, poi pseudo compositore minimalista in seno a 'Psss Psss Pssss' a cui collaborano molti nomi dell'underground italiano (Bruno Dorella, Xavier Iriondo, Stefano Giust, Zagor Camillas, Luca Miti e troppissimi altri). Poi si dedica ad innamorarsi e fare progetti che nasconde e di cui dimentica lui stesso. Disegna per addormentarsi.