A Marti, frazione del Comune di Montopoli Val d'Arno, dal 20 al 22 settembre, avrà luogo la tradizionale 'Martinfiera'. Si tratta di un weekend dedicato ai prodotti tipici del Valdarno Pisano.

Tra gli appuntamenti nel corso del ricco programma del fine settimana da non perdere la live music e il mercatino artigianale che sarà allestito lungo le stradine del paese.

Oltre agli appuntamenti per i più grandi, anche i bambini potranno divertirsi con l'animazione. Domenica 23 settembre sono in programma il tradizionale tiro del panforte e il motoraduno per le strade del Valdarno Pisano.

'Martinfiera' è una manifestazione organizzata dall'omonima associazione, in collaborazione con il patrocinio del Comune di Montopoli in Val d'Arno.