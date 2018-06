Kalambur Teatro e Teatro di Bo' presentano 'Su la maschera': masterclass sulla commedia dell'arte di e con Alessio Nardin dall'1 al 5 agosto al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte. Gli incontri prevedono 36 ore di formazione oltre a due performances serali nei suggestivi Centri Storici Medievali.

Il contributo è di euro 300 (per i Soci di Bo' il contributo è di euro 250). Per info e iscrizioni (entro il 14 luglio): 3711272850; info@teatrodibo.it. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di 12 partecipanti il contributo sarà interamente rimborsato.

Gli argomenti saranno: 'Introduzione alla Commedia dell'Arte: cenni storici e caratteristiche pratiche principali'; 'La preparazione fisica: rudimenti di tecnica di movimento per la costruzione di un corpo per la maschera'; 'tecnica di maschera'; 'I caratteri e la struttura di base 'della Commedia dell'Arte; 'I Vecchi: Pantalone e Il Dottore'; 'I Servi: Zanni, Arlecchino, Brighella, La Servetta'; 'Gli Innamorati: l'innamorato, l'innamorata'; 'Il Capitano': 'La Strega'