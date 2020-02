Massimo Ranieri al Teatro Verdi

Massimo Ranieri in 'Sogno e son desto 400 volte' sabato 29 febbraio 2020, ore 21.00 al Teatro Verdi di Pisa, ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri.

'Sogno e son Desto' continua rinnovandosi. E continua così il meraviglioso viaggio di Massimo Ranieri insieme al suo pubblico. Una magnifica avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita. Dopo 400 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri, ideato e scritto con Gualtiero Peirce, si rinnova e si conferma.

Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese. Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più. In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso.

Prezzi biglietti:

- Platea e palchi 1° e 2° ordine centrale: 72,00 euro

- Palchi 1° e 2° ordine laterale + 3° ordine centrale: 65,00 euro

- Palchi 3° ordine laterale + Galleria: 55,00 euro

- Loggione: 45,00 euro

Prevendite: Circuito Ticketone: www.ticketone.it, punti vendita Coop e punti vendita MediaWorld. Circuito Vivaticket: www.vivaticket.it. Biglietteria telefonica del teatro: dal martedì al sabato 14-16: tel. 050 941111 - www.teatrodipisa.pi.it.

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto a prezzo standard previsto per l'evento, ed entrare con un accompagnatore gratuito solo se provvisti di certificato di invalidità al 100%. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso la biglietteria del Teatro Verdi di Pisa. Onde evitare problemi all'ingresso al teatro e poter accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico. Solo per i disabili su carrozzina sono previsti n°4 posti predefiniti all’interno della platea.