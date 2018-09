MasterClass sul mondo del cinema al 'Marenia audiovisual festival'

Dal 21 al 23 settembre sarà di scena al grand hotel Golf di Tirrenia il 'Marenia Audiovisual Festival', un’intensa tre giorni dedicata al corto cinematografico al cui culmine saranno assegnati il Marenia Short Award al miglior film e il Marenia Script Award al miglior soggetto tra le opere presentate in concorso.

All’interno della manifestazione, che è promossa da Pro Loco Litorale Pisano nell’ambito del cartellone 'Marenia – Non solo mare' e curata da Aurora Piaggesi, sono in programma due interessanti appuntamenti, condotti da professionisti del settore.

Si tratta di due masterClass rivolte a tutti, sia per chi è in cerca di approfondimenti, sia per chi intenda da profano avvicinarsi ai nuovi modi di produrre e diffondere cinema.

Sabato 22, dalle ore 15 alle 18, Gabriela Primicerio, produttore cinematografico, tratterà del modo di finanziare e produrre un cortometraggio, arte non facile da praticare in tempi non semplici comequelli odierni.

Come avere successo su Youtube senza alzarsi dal divano è invece il titolo del secondo appuntamento, domenica 23 dalle 10 alle 13, con la conduzione divertente e divertita di La Vergine d’Orecchie, youtuber di gran seguito sulla rete. Per la partecipazione ai masterclass, è necessaria la prenotazione, da effettuare contattando mareniaaudiovisualfestival@gmail.com.