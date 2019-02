Match d'improvvisazione teatrale: poligiurieconomisti contro università della strada

Questa domenica, per il Torneo Cittadino di Match d'Improvvisazione Teatrale, all'Ex Wide, starà ai Poligiurieconomisti scontrarsi contro la nuova squadra del torneo: l'Università della Strada, un team composto di stagisti, contrattisti, disoccupati, gente che si è fatta da sé e gente che, dopo un dottorato in chimica, ha deciso di cucinare metanfetamine nel camper della nonna come il protagonista di Breaking Bad.

Sotto gli occhi di un severissimo arbitro e il giudizio del pubblico le due squadre d'improvvisatori, a partire dalle 21.15, si sfideranno in una serie di scene ispirate alla millenaria storia del teatro e della letteratura e a quella, un po' meno millenaria, del cinema e della TV.

Biglietto: 5 euro (la biglietteria sarà aperta dalle ore 20.30).